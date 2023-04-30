“كوبيي كولي” لمذكرات التخرج والرسوب في الليسانس.. محور ورشات عمل إصلاح الجامعات

إنطلقت الورشات المحلية حول إصلاح قطاع التعليم العالي وعصرنته، لمناقشة 9 ورشات و5 محاور تخص مذكرات التخرج والرسوب في اليسانس.

وقد شرعت جامعة الجزائر مناقشة المحاور المتعلقة بالجانب البيداغوجي والتكوين بحضور كل الفاعلين في الجامعة ورؤساء الكليات بناء على تعليمات الوزارة . ويتم مناقشة خلال هذه الورشات إشكالية التوجيه في السنة أولى جامعي. وأثرها على نجاح الطالب ، وكذا أسباب الرسوب في طور الليسانس. بالإضافة كذلك إلى دور التقييم في النجاح الأكاديمي للطالب. وكيفية إقناع الطالب بحضور المحاضرات وكذا مذكرات التخرج.

كما يتم مناقشة نقطة الإنتقال السلس من الثانوية إلى الجامعة، وطرق العمل الجامعي وكيفية تحسين نوعية التأطير في السنة أولى ووضع حد أيضا للنسخ في مذكرات التخرج . الذي يمارسه بعض الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه لمذكرات نهاية التخرج.

ويصل عدد الورشات التي حددتها الوزارة إلى 9 ورشات تشمل التعليم والتكوين. وتشغيل الخريجين والإبتكار وتنمية الثقافة المقاولاتية ،و التكوين في الدكتوراه والبحث العلمي. بالإضافة كذلك إلى ورشة الإطار المعيشي للطلبة، و الحوكمة الجامعية ، وورشة خاصة بتقديم اقتراحات جديدة للتنظيم البيداغوجي. وكذا ورشة مرئية وجاذبية الجامعة واشعاعها الدولي والمرافقة القانونية والتنظيمية. وأخيرا المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للجامعة والطالب الجامعي.

كما أكدت الوزارة أن الرهان الرئيسي لعصرنة الجامعة يتمثل في مراجعة نمط سيرها وحوكمتها وأهدافها لجعلها نظاما جديدا مرجعيا يسمح بإيجاد الإجابات الملائمة للتساؤلات الكبرى المطروحة. وهو ما سيتم عرضه في هذه الورشات المحلية تحضيرا للجلسات الوطنية.

كما أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الورشات تدعيم جودة التكون الجامعي وتشغيلة الخريجين. وترقية البحث والإبتكار وترقية الحوكمة الجيدة واستمثال تسيير الموارد.

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