كوب القهوة بثلاثين دينارا و”الغنمي” بأقل من 2500 دينار

سيتم إلزام فئة الجزارين يتخفيض أسعار اللحوم الحمراء عبر ربوع الوطن بعد تهاوي أسعار رؤوس الماشية في الأسواق.

في حملة وطنية تنطلق يوم غد الإثنين، عبر كافة ربوع الوطن، وبأمر من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، يشرع أعوان الرقابة في مراقبة أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين التي عرفت ارتفاعا جنونيا وصل إلى 3200 دينار، بالرغم من تهاوي أسعار رؤوس الماشية في الأسواق.

هذا الأمر دفع الوزير زيتوني للتحرك وأمر بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء الخاصة بفئة “الغنمي” حتى لا تتعدى 2500 دينار للكيلوغرام الواحد.

وتعتبر حملة الرقابة الجديدة كاستمرار لسلسلة الحملات التي انطلقت مؤخرا، مع تركيز كبير على المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تباع في كبرى الفضاءات التجارية بأسعار مبالغ فيها.

وهنا قالت مراجع “النهار أونلاين” إن “الحملات التي انطلقنا فيها لن تتوقف إلى حين تطهير القطاع من الطفيليين والانتهازيين ومستنزفي جيوب المواطن”.

وأحبطت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أكثر من محاولة من طرف المضاربين لضرب وزعزعة استقرار السوق بحجز كميات معتبرة من فاكهتي الموز والتفاح، وهي عملية لا تزال مستمرة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

إلى ذلك، أفادت مصادرنا بالشروع في حملة موازية لإلزام أصحاب المقاهي بتخفيض أسعار كوب القهوة إلى ثلاثين دينار للكوب الواحد نظير دعم خزينة الدولة لمستورديها في أعقاب ارتفاع أسعارها في السوق الدولية