كوت ديفوار تتأهل إلى نصف نهائي الكان على حساب مالي في سيناريو مثير

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق فوز مثير أمام منتخب مالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا و التأهل إلى دور النصف نهائي.

و سجل الهدف القاتل عمر دياكيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة التي انتهت بالفوز بثنائية مقابل واحد لأصحاب الأرض و الجمهور.

وعرفت المباراة طرد الحكم الرئيسي للاعب كوت ديفوار، في الشوط الثاني، حيث أكمل المهاجم سيباستيان هالر ورفقائه، المباراة بـ 10 لاعبين، إلا ان ذلك لم يمنعهم من صنع المفاجأة.

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