كوت ديفوار تتفوق تاريخيا على الجزائر في المواجهات المباشرة

أسفرت مباراة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس امم إفريقيا 2019 تأهل منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مالي بملعب السويس الجديد.

ويواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الإيفواري يوم الخميس بداية من الساعة الخامسة في إطار الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.

وسبق للمنتخب الجزائري وأن واجه نظيره الإيفواري في 20 مناسبة حيث كانت الغلبة للفيلة في 7 مباريات، مقابل 6 ‘نتصارات للجزائر و7 تعادلات.

وإلتقى المنتخب الجزائري مع المنتخب الإيفواري في منافسة كأس امم إفريقيا في 09 مناسبات، حيث كانت الغلبة للفيلة بـ4 إنتصارات مقابل 03 إنتصارات للخضر وتعادلين.

تاريخ المواجهات الجزائرية-الايفوارية في كأس إفريقيا:

13 مارس 1988 المغرب (الدورة النهائية) :الجزائر 1 كوت ديفوار 1

5 مارس 1990 الجزائر (الدورة النهائية) : الجزائر 3 كوت ديفوار 0

13جانفي 1992السنيغال(الدورة النهائية) : الجزائر 0 كوت ديفوار 3

6 أكتوبر 1996 بالجزائر (تصفيات-ذهاب) : الجزائر 4 كوت ديفوار 1

22جوان 1997 بابيجان (تصفيات-إياب) : كوت ديفوار 2 الجزائر 1

1 جانفي 1968 إثيوبيا (الدورة النهائية) : الجزائر 0 كوت ديفوار 3

24 جانفي 2010 انغولا : الجزائر 03 الكوديفوار 02

30 جانفي 2013 ج افريقيا : الجزائر 2 الكوديفوار 2

01 فيفري 2015 غينيا الإستوائية : كوديفوار 3 – الجزائر1