كوت ديفوار يتأهل إلى نهائي الكان ويضرب موعدا لـ “النسور”
بقلم عزيز طالبي
حسم منتخب كوت ديفوار التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب جمهورية الكونغو، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت بملعب “الحسن واتارا”.
و تأهل ممنتخب “ساحل العاج” بعد الفوز بالأداء و النتيجة من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة سيباستيان هالر.
و سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا في نهائي الكان. في قمة كروية ستكون مثيرة حتما.
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