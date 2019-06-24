كوت ديفوار يطيح بجنوب إفريقيا ويقاسم المغرب صدارة المجموعة الثالثة

فاز منتخب كوت ديفوار، اليوم الإثنين، على منتخب جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-0، خلال المبارة التي جمعتها لحساب الجولة الأولى من كان 2019.

وسيطر منتخب كوت ديفوار، على مجريات المباراة، ليجسد مجهوداته بهدف جاء في الدقيقة 64، عن طريق اللاعب كوتيجيا.

وحاول منتخب جنوب إفريقيا العودة في النتيجة، خلال باقي دقائق المباراة، إلا أنه اصطدم في كل مرة بصلابة دفاع منتخب الفيلة.

وبهذه النتيجة، يتقاسم منتخب كوت ديفوار، صدارة المجموعة الثالثة رفقة المنتخب المغربي، بينما بقي كل من جنوب إفريقيا، وناميبيا بدون رصيد.