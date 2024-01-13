كوت ديفوار يفوز بافتتاحية الكان على حساب غينيا بيساو

تمكن منتخب كوت ديفوار من الفوز بثنائية نظيفة أمام منتخب غينيا في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا بملعب “الحسن واتار”.

وتداول على تسجيل أهداف المباراة كل من فوفانا وكاراسو، بالملعب الذي اكتظ عن اخر خاصة من قبل الجماهير الإيفوارية.

وقدم منتخب “ساحل العاجل” مستويات كبيرة قد تمنحه الأولية بالترشح للذهاب بعيدا في منافسة العرس الكروي.

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