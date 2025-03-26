كوت ديفوار تنسحب في آخر لحظة من تنظيم كأس إفريقيا لفئة (U20)

أعلن اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم انسحابه رسمياً من تنظيم كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 20 سنة (U20)، وذلك قبل شهر من موعد انطلاق الدورة.

وبعث الاتحاد الإيفواري برسالة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره بالانسحاب من تنظيم الدورة. قبل شهر فقط من موعد انطلاقها، المقرر بداية من يوم 26 أفريل الداخل.

ووضعت كوت ديفوار هيئة الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، في ورطة حقيقية، بعد إعلانها الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للشباب (U20) دون تقديم توضيحات لأسباب هذا القرار. حيث سيلجأ إلى دولة بديلة لاحتضان العرس الإفريقي من شبح الإلغاء أو التأجيل.