كوثر اوعلال تفشل في منح الجزائر ميدالية برونزية

أقصيت المصارعة كوثر اوعلال من منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية فعاليتها بمدينة وهران. بعد فشلها في التغلب على منافستها التركية نورمال ييلماز.

كما فشلت في منح الجزائر ميدالية برونزية على الأقل في اخر جولة أجرتها اليوم الجمعة في منافسة أقل من 78 كلغ من رياضة الجيدو.

وقالت اوعلال في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة :”إنهزمت بالمقابلة لكن لم أخسر المحبين. و عائلتي وإن شاء الله سأرد الاعتبار لرياضة الجيدو مستقبلا”.

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