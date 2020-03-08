كوثر كريكو: المرأة الجزائرية تحظى بمكانة موقرة في المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأحد، أن “المرأة الجزائرية تحضى بمكانة موقرة ضمن المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية”.

وقالت كريكو، في كلمة لها بقصر الشعب بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن “المرأة الجزائرية تحظى بمكانة جد هامة، في إطار بناء أسس الجمهورية الجديدة”.

وأضافت وزير التضامن أن “قرارات رئيس الجمهورية كانت واضحة بخصوص هذا الشأن، ايمانا منه أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن منهج تمكينها في شتى الميادين وترقية مكانتها يعد السبيل الناجح لتجسيد المسعى النبيل لإلتزاماته”.

وأكدت كريكو في السياق ذاته “أن 8 مارس يعد مناسبة هامة لإحياء المرأة الجزائرية خاصة عيدها العالمي بشعار يعكس وعيها بمدى أهمية انخراطها في مسعى التنمية المستدامة”.