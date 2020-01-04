كوثر كريكو: قطاع التضامن جد حساس ويجب بذل الجهود للتكفل بالفئات الهشة

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، إن القطاع الذي تشرف عليه هو قطاع جد حساس والفئات التي يتم التعامل معها في هذا القطاع هي فئات حساسة أيضا.

وأكدت كريكو اليوم خلال مراسم استلامها للمهام من الوزيرة السابقة غنية الدالية، أن هذا القطاع له خصوصياته لذا وجب بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق النجاح و خدمة الوطن و المواطن وترقية الفئات الحساسة.

بالموازاة مع ذلك تمنت الوزيرة السابقة غنية الدالية النجاح للوزيرة الجديدة في مهامها، شاكرة كل الموظفين والإطارات بالوزارة خاصة من رافقها لخدمة هذا القطاع.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها أشرفت على فتح ورشات وحققنا عديد من الإنجازات المعتبرة التي تسجل لفائدة قطاع حساس و يتكفل بشرائح حساسة، خاصة ما تعلق بها برفع التجميد عن التوظيف وبعض المشاريع الإستثمارية.