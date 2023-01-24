“كودبار” على المجوهرات للحد من الغش والتزوير

طالبت، المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، “أبوس”، بدمغ المجوهرات الذهبية بالليزر “كودبار”، من خلال رمز لا يمكن تقليده أو تكراره.

كما أوضحت، المنظمة في بيان لها، أن هذه العملية تستعملها العديد من الدول الغربية والعربية. مشيرة إلى أنها تساهم في الحد من التلاعب في المجوهرات الذهبية. والتأكد من طرح منتجات مطابقة للمواصفات القانونية.

وأضافت منظمة حماية المستهلك، أن الدمع بالليزر “كودبار”، يحد من السرقة. مردفا “بما أن المصوغ سيكون مسجلا إلكترونيا باسم المالك”. “وهو عامل مهم في التقليل من ظاهرة التزوير للفواتير”.

وفتحت، منظمة حماية المستهلك صفحة جديدة على الفايسبوك، خاصة بسوق الذهب و نشر المصوغات المغشوشة و قليلة العيار. كما أشارت حماية المستهلك في منشور لها على حسابها الرسمي، إلى أن “قرار يعتبر معركة كسر العظام ومن سيصرخ الأول ونحن مستعدون لها بحول الله”.

في حين، حذرت منظمة حماية المستهلك، من كل نموذج جديد يخرج للسوق وبعيار ناقص. متوعدة صاحبه إشهارا مجانيا عليه، إضافة الى إجراءات أخرى إدارية وقانونية.