كودري:”لم أشاهد في حياتي محافظ اللقاء يدخل أرضية الميدان” !

هدد متوسط ميدان إتحاد العاصمة حمزة كودري باللجوء إلى أروقة العدالة من أجل إسترجاع حقوقه بعد تعرضه لعوقة صارمة من لجنة الإنضباط.

وقال كودري خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الجمعة بملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“لقد كانت هناك بعض المناوشات كما رأيتم في الفيديو، لكن لم يكن أي تجاوز خطير من طرفي، كما أنه قام بدفعي ..صراحة لم يسبق لي وأن شاهدت محافظ اللقاء في العالم يدخل أرضية الميدان ويتكلم مع اللاعبين، وأعتقد أنه عمله يقتصر على مراقبة المباراة فقط”.

واضاف: “محافظ اللقاء تبعني نحو النفق وواصل إستفزازاته وبقي يكرر عبارة “نعلقلك السباط” ودافعت عن نفسي بشهداة الجميع أنني لم أعتد عليه”.

وإختتم حديثه قائلا: “تفاجئت في تقريره بتدوينه أنني إعتديت عليه..”نوكل ربي”، ولست قلقا حول هذا الموضوع، لأن الناس شاهدت انني مظلوم وسنقدم طعنا حول هذا الموضوع، ولو تطلب الأمر سنلجئ إلى العدالة، ولدي ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية”.