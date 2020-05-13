كودري أفضل لاعب في إتحاد العاصمة هذا الموسم

اختارت جماهير إتحاد العاصمة لاعبها “حمزة كودري” كأفضل لاعب في الموسم متفوقا على “زماموش” و”زواري” حسب ما ذكره الحساب الرسمي للفريق.

اختيار جماهير “سوسطارة” لـ “كودري” جاء كون هذا الأخير قدم موسما كبيرا وكان بمثابة القلب النابض للفريق.

كما صرح “كودري” قائلا: “أشكر كل من صوت لي ومن لم يصوت لي في هذا الاستفتاء وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع”.

وأضاف: “بالنسبة لي أحسن لاعب في الفريق هذا الموسم هو الجمهور، خاصة بعد مساندتهم للفريق في الأزمة التي كان يمر بها”.

وتابع: “الحمد لله الآن نحن في الطريق الصحيح، الطريق لا يزال طويلا لكننا سنقدم ما علينا”.