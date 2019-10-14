كورابة: المشاريع التي يشرف عليها رجال الأعمال المسجونين لم تتوقف وستسلم في وقتها

قال وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة بأن المشاريع التي يشرف عليها رجال الأعمال المسجونين لم تتوقف و ستسلم في وقتها.

ونفى كورابة خلال زيارة العمل و التفتيش التي قادته للعاصمة وجود أين تأخر في دفع مستحقات الشركات المنجزة للمشاريع.

وواصل حديثه، أين أكد عدم وجود شركة أفلست بسبب تأخر في دفع مستحقاتها.

كما رفض ذات المسؤول الرد على سؤال متعلق بمراجعة قانون الصفقات العمومية

بالموازاة مع ذلك قال كورابة أن المصعد الهوائي الرابط بين بوزريعة و باب الوادي ليس معطلا.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الاشغال العمومية و النقل بأن المصعد الهوائي يخضع للصيانة.

كما ختم تصريحه بأن المصعد سيدخل حيز الخدمة مباشرة بعد انتهاء عملية الصيانة