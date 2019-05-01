كورابة: على الصينيين الإسراع في تنصيب التجهيزات لفتح نفق “شفة_الحمدانية”

شدّد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، على ضرورة الإسراع في تنصيب التجهيزات اللازمة في مشروع إزدواجية نفقي شفة – الحمدانية.

لفتحهما في أقرب وقت ممكن أمام حركة المرور.

وأضاف الوزير خلال معاينته لتقدم الأشغال بهذا المشروع أن معظم التجهيزات اللازمة وصلت ولم يتبق إلا القليل منها.

وأبدى الوزير كورابة امتعاضه مخاطبا مسؤول المؤسسة الصينية قائلا: “لا يمكننا إنتظار مدة 45 أو 60 يوما”.

“لوصول السفينة التي ستحضر هذه التجهيزات من الصين”، وإذا تطلب الأمر يجب إحضارها بالطائرة في اقرب وقت ممكن”.

“ويجب إعادة النظر في قراراتكم مهما كانت الظروف”.

وأضاف “يجب فتح هذين النفقين في اقرب الآجال لأنه من غير الممكن أن يبقى جزء لا يتعدى 10 كلم معطلا بسبب بعض التجهيزات”. مشددا على أن الطرف الجزائري احترم و التزم بكافة التعهدات ويجب عليكم أنتم أيضا أن تحترموا وتلتزموا بتعهداتكم”.

من جهته، قال مسؤول المؤسسة الصينية المكلفة بالانجاز أنه “لم يتلق باقي التكاليف المالية المتفق عليها”.

ولهذا تم تأخر وصول التجهيزات، مشيرا إلى أن مؤسسته تعاني من ضائقة مالية كبيرة لأنها أخذت كافة التجهيزات التي تم إحضارها منذ سبتمبر الفارط إلى غاية الآن على عاتقها.

و طمأن الوزير المسؤول الصيني قائلا : “هي مسألة بضعة أيام وسيتم تسوية جميع الأمور المالية و دفع جميع المستحقات”.