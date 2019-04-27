كورابة: ننفق أموالا باهضة على العتاد في الأشغال العمومية والنتيجة ضعيفة

قال وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة أن الدولة خصصت مبالغ لتطوير المنشأت ووسائل النقل قصد تحسين ظروف معيشة المواطنين.

جاء هذا خلال لقاء جمعه مع مديري الأشغال العمومية ومديري النقل وكذا إطارات الوزارة

وشدد الوزير على ضرورة مضاعة المجهودات، والحرص على النوعية وحسن سير الأشغال والوقت المخصص للإنجاز.

وكذا المرافقة الدائمة عبر الحضور في الورشات وإعطاء أهمية خاصة لعملية الصيانة للعتاد والألات لأننا لازلنا نحصد الأرواح.

مشيرا إلى أننا ننفق على العتاد في مجال الأشغال العمومية والنتيجة ضعيفة، كما يجب اعادة النظر فيها وضع الية على مستوى الوزارة لمتابعة مستمرة لكل الولايات.