كورابة يتفقد مشاريعه بميلة ويُشدّد على تسليم المشاريع في وقتها المحدد

قام أمس الإثنين، وزير الاشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، بزيارة عمل لمختلف المشاريع التابعة للقطاع، بولاية ميلة .

وحسبما افاد به بيان الوزارة، فإنّ زيارة الوزير وتفقده لقطاع للولاية رافقه إيّاها محمّد عمير والي ولاية ميلة.

واستنادا لذات المصدر، فإنّه خلال هذه الزيارة تلقى الوزير عرض حول مشروع انجاز جسر على واد منار على الطريق الوطني رقم 77 حيث تبلغ نسبة الأشغال به 85 %.

ويرتقب تسليمه نهاية السنة المقبلة، كما تفقد وتلقى عرض حول تقدم أشغال مشروع الطريق السريع العلمة- جيجل على مسافة 110 كلم، مرورا بولاية ميلة على مسافة 15 كلم.

ووفقا لذات المصدر، أسدى الوزير تعليمات لتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية والاسراع في وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع في آجاله المحددة.

وببلدية وادي العثمانية إستمع إلى عرض حول مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 5أ على مسافة 10.5 كلم.

أين شدد الوزير خلالها على ضرورة مضاعفة الجهد وتسليم المشاريع في وقتها المحدد.