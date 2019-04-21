كورابة يعطي تعليمات بتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات والموانئ

اعطى وزير الاشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، اليوم الاحد، تعليمات خاصة للقائمين على تسيير المطارات والموانئ الجزائرية.

لتسهيل وتخفيف اجراءات دخول و خروج المسافرين تحسبا لموسم الاصطياف وكذا اجراءات تنقل الحجاج الى البقاع المقدسة.

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير تم خلاله بحث و مناقشة مختلف الاجراءات المتخذة للتحضير الجيد لموسم الاصطياف لسنة 2019.

وكذا حركة تنقل حجاجنا الميامين الى البقاع المقدسة حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشارك في هذا الاجتماع، اطارات الادارة المركزية والمدراء العامون لمؤسسة تسيير لخدمات المطارية بمطار الجزائر ووهران و قسنطينة وعنابة, بالإضافة الى مدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و الرئيس المدير العام لشركة طيران الطاسيلي والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين .

كما اعطى الوزير تعليمات لتحسين نوعية الخدمات لاستقبال ضيوف الجزائر بصفة عامة والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بصفة خاصة من عمليات شحن الامتعة و سرعة تسيير الرحلات.

كما ألح بالمناسبة على الاهتمام بالصيانة الدورية لمختلف المرافق المطارية و المينائية والمحافظة على النظافة داخل هذه المنشآت.