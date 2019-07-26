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كورابة يكشف: تخصيص 500 مليار سنتيم لصيانة الطرق

الوطني
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كورابة يكشف: تخصيص 500 مليار سنتيم لصيانة الطرق
بقلم نويس عبد الجلال

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أمس، بأنّه تم تخصيص غلافا ماليا قدره 50 مليار دينار جزائري.

وذلك لصيانة الطرق بكل أنواعها وعبر كامل التراب الوطني ابتداء من سنة 2020.

وخلال زيارة الوزير كورابة الأخيرة إلى ولاية وهران، أين عاين وتفقد مشاريع تابعة لقطاعه، أكّد أنّ

“هذه العملية تندرج في إطار برنامج أعدته الحكومة ويرمي إلى صيانة الطرق سواء كانت وطنية أو ولائية أو بلدية”.

وأضاف ذات المسؤول، أنّ هذا البرنامج الممتد على ثلاث سنوات سيتكفل بمسار خط جد هام على مستوى كامل التراب الوطني.

سيّما في مناطق جنوب البلاد التي تعاني كثيرا في مجال النقل، حسب قول الأخير.


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