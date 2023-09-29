كوربيس: “أهنئ اتحاد العاصمة على تتويجهم القاري”

حرص التقني الفرنسي رولاند كوربيس، على تهنئة فريقه الأسبق، اتحاد العاصمة، لتتويجه مؤخرا بكأس السوبر الإفريقي.

وفي حوار خصّ به الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، قال كوربيس: “تلقيت مؤخراً خبر تتويج اتحاد العاصمة بكأس السوبر، وأنا سعيد من أجلهم”.

كما أضاف التقني الفرنسي: “أُهنئ اتحاد العاصمة على هذا التتويج الأخير الإفريقي، وأتمنىّ لهم حظاً موفقاً في قادم مشواره”.

يذكر أن رولاند كوربيس، سبق له الاشراف على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، وتوّج معه بلقب كأس الجزائر، وكأس الاتحاد العربي.