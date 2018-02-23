كوربيس: ” التركيز على نقاط ضعف المولودية يسهل مهمة الإتحاد”

تحدث المدرب الفرنسي “رونالد كوربيس”، عن أجواء مباراة الداربي العاصمي الذي سيجمع إتحاد العاصمة بمولودية الجزائر أمسية الغد في إطار الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتدخل “كوربيس” في إتصال هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، مستعيدا ذكريات تتويج فريقه السابق إتحاد العاصمة بكأس الجمهورية أمام غريمه التقليدي مولودية الجزائر سنة 2013.

وقال: ” المباراة كانت حاسمة للاعبين والأنصار، وحتى الطاقم الإداربي، لذلك فإذا انتهى لقاء الداربي بالفوز، فإنّ الجميع سيكون سعيدا”.

وأضاف: “لم نكن نخصص تحضيرات محددة لهذا الداربي، لكنني كنت أطالب اللاعبين بالهدوء والتركيز فوق أرضية الميدان”.

واختتم كوربيس حديثه بالتطرق إلى مفاتيح الفوز بمباراة الداربي موضحا:

“كنا نحاول أن نركّز على النقاط الضعف التي تميز المنافس، لأن تفاصيل صغيرة بإمكانها حسم نقاط هذا الداربي”.