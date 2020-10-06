كوربيس :”بن العمري لديه حُضور مُذهل”

أشاد المدرب الفرنسي رولان كوربيس، بالوافد الجديد لنادي أولمبيك ليون، جمال الدين بن العمري، مؤكدا بأنه سينجح في الليغ 1.

وتحدث التقني الفرنسي لجريدة “ليكيب” قائلا :”بن العمري لديه حضور مُذهل فوق أرضية الميدان، إنه جاد طيلة الوقت”.

وواصل :”هو مدافع قادر على اللعب رفقة محوري أو محوريين حسب الخطة، وسيُقدم الإضافة لا محالة لتشكيلة رودي غارسيا”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، وقع على عقد لمدة عامين مع “لوال”، وسيُباشر تحضيراته مع زملائه الجدد في الساعات القليلة القادمة.

ويمتلك صاحب الـ30 عاما، فُرصة لا تعوض لفرض نفسه مع “لي غون”، خاصة وأن مُستوى منافسيه في منصبه ليس بالخارق للعادة.

وأكد خريج مدرسة نصر حسين، في أول تصريح رسمي له، بأنه يمتلك طموحات كبيرة وسيتحدث فوق الملعب لا خارجه.