كوربيس: “خبرة لاعبي الخضر ستقودهم بعيدا في الكان”

وضع الفرنسي رولان كوربيس، المنتخب الوطني، على رأس المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها اليوم السبت، بكوت ديفوار.

ورشح كوربيس، 4 منتخبات للتتويج بالنسخة الـ 34 لـ”الكان” يتقدمهم الخضر، إلى جانب البلد المضيف كوت ديفوار، وأيضا السنغال والمغرب.

وبحديثه عن الخضر، في حوار خص به موقع “وين وين” القطري، أبرز المدرب السابق لاتحاد العاصمة، بأن الجزائر لديها منتخب جيد، يضم في صفوفه عدة لاعبين ممتازين، ولديه مزيج رائع بين لاعبي الخبرة والشباب الذي التحقوا مؤخرا.

وأضاف كوربيس :”أرى أن الجزائر ستذهب بعيدا في هذه النسخة، خاصة أن لاعبيها سيدخلون هذه البطولة بنية رد الاعتبار لأنفسهم قبل أي شيء آخر، وذلك بعد إخفاقهم الكبير في الكاميرون. وخروجهم من الدور الأول، كما سيعملون على جعل صورتهم أفضل عند الجماهير الجزائرية”.

وختم الفرنسي: “هناك أفضلية أخرى تصب في مصلحة الخضر، تتمثل في وجود عدة أسماء كانت حاضرة عند التتويج ببطولة 2019. وهم يعرفون جيدا مذاق حصد اللقب، لذلك ستكون لديهم خبرة نوعية تسمح لهم بالقيام بأشياء كثيرة مفيدة خلال مختلف المباريات”.