كوربيس: “غويري لاعب موهوب وسيكون إضافة نوعية للمنتخب الجزائري”

تحدث الفرنسي رولاند كوربيس، المدرب السابق لاتحاد العاصمة، عن التحاق أمين غويري، بالمنتخب الوطني، مؤكدا بأن هذه الخطوة جد مفيدة للخضر.

وصرح كوربيس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أمين غويري لاعب جد موهوب في وسط الميدان الهجومي”.

كما أضاف التقني الفرنسي: “غويري يلعب أكثر هجوميا مقارنة بحسام عوار، وهو قادر على تقديم التمريرات الحاسمة، بالإضافة لانهاء الهجمات بتسجيل الأهداف”.

وأردف: “خيار غويري لم يكن سهلا، لكنه جيد، كون في الجزائر ستكون أمامه فرصة التواجد أساسياً بانتظام مقارنة بمنتخب فرنسا”.

وتابع رولاند كوربيس: “أعتبر خيار غويري موفقا بالنسبة له، وللمنتخب الجزائري، وسيقدم الإضافة اللازمة”.