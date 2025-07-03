كوربيس في ضيافة اتحاد العاصمة

حلّ المدرب الفرنسي رولان كوربيس، أمس الأربعاء، بالجزائر، لينزل في ضيافة فريق اتحاد العاصمة.

والتقى المدرب كوربيس، بالطاقم الفني ولاعبي الاتحاد، بمقر تربصهم الحالي بمركز الفندقة عين البنيان، حسب بيانٍ لإدارة اتحاد العاصمة.

وأضاف البيان أن المدربالفرنسي، أبدى سعادته الكبيرة بلقاء فريقه الأسبق مجددا، وعمل على تحفيز اللاعبين، متمنيا لهم التتويج بكأس الجزائر.

كما أكدت إدارة اتحاد العاصمة أن زيارة المدرب رولان كوربيس، نالت استحسانًا كبيرًا من الجميع. وتركت أثرا إيجابيا في نفوس اللاعبين قبل نهائي كأس الجزائر.