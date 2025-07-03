كوربيس قبل نهائي الكأس: تجربتي مع اتحاد العاصمة لا تُنسى”

قبل 48 ساعة فقط من المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الجزائر بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، خصّ المدرب الفرنسي المخضرم، رولان كوربيس، الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة بتصريحات مؤثرة.

عبّر فيها الفرنسي، عن اعتزازه بتجربته السابقة مع الفريق، وتطلعه إلى حضور النهائي.

وقال كوربيس: “تجربتي مع اتحاد العاصمة ستبقى محفورة في ذاكرتي. أنا متشرف جدًا بدعوتي لحضور النهائي، وسعيد بذلك كثيرًا. أتمنى أن يكون لحضوري تأثير إيجابي يساهم في التتويج بالكأس”.

وبخصوص مجريات اللقاء المنتظر، أوضح المدرب الفرنسي أن شباب بلوزداد يعَدُّ مرشحًا للتتويج، لكنه شدد على أن النهائيات تبقى دائمًا مفتوحة على كل الاحتمالات. مشيرًا إلى صعوبة المواجهة التي تنتظر الفريقين.

وأضاف كوربيس: “هناك العديد من اللاعبين الجيدين في اتحاد العاصمة. كما أن الطاقم الفني يمتلك إمكانيات محترمة. أعرف التعداد الحالي للفريق جيدًا، والمدرب الحالي أدرى مني بإمكانيات لاعبيه، لكني واثق من قدرتهم على تقديم مباراة كبيرة”.

وعن علاقته بجماهير الاتحاد، عبّر كوربيس عن حبه الكبير لهم قائلاً: “جمهور اتحاد العاصمة محبوب جدًا، كنت ألتقي بالعديد من مناصري الفريق في فرنسا حيث نتبادل الذكريات حول تجربتي مع النادي، وعلى رأسها تتويجنا بكأس الجزائر سنة 2013، والتي ستظل لحظة خالدة في مسيرتي”.

يذكر أن رولان كوربيس قاد اتحاد العاصمة في فترة مميزة، توج خلالها بلقب كأس الجزائر 2013 وكأس العرب. وظلّ يحظى بشعبية كبيرة وسط جماهير النادي، لما قدمه من بصمة فنية وروح تنافسية عالية.