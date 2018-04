كوربيس: “كنت أريد تدريب الجزائر” !!

وقال “كوربيس” في إجابته على أحد الأسئلة: “دائما ما أجيب على هذا السؤال، هذه سنوات وإسمي يكون في القائمة المختصرة وبعدها لا يحدث شيء”.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف، لأنني كنت أريد وبشدة قبول التحدي وتدريب الجزائر”.

وختم كلامه: “أعرف البلد، وأعرف اللاعبين وكنت مدربا لإتحاد العاصمة”.

يذكر أن إسم “كوربيس” إرتبط مجددا بفريق سوسطارة الذي يبحث عن خليفة للمدرب حمدي بعد فشل الاتفاق مع بادو زاكي.

J ai souvent répondu à cette question. Ça fait des années que je suis dans la fameuse short list ! Et ça ne se finalise jamais ! C est dommage! voilà une équipe nationale et un challenge que j aurais tenté. Je connais bien les joueurs, le pays pour avoir entraîné l @USMAofficiel https://t.co/tMKneJ2tX5

— Rolland Courbis (@rollcourbis) April 14, 2018