كوربيس: “كنت أريد تدريب الجزائر” !!

كشف الفرنسي “رولاند كوربيس” أنه كان يريد تدريب المنتخب الوطني ودائما ما تسقط الصفقة في الماء، وذلك حسب ما نشره عبر حسابه الرسمي في التويتر.

وقال “كوربيس” في إجابته على أحد الأسئلة: “دائما ما أجيب على هذا السؤال، هذه سنوات وإسمي يكون في القائمة المختصرة وبعدها لا يحدث شيء”.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف، لأنني كنت أريد وبشدة قبول التحدي وتدريب الجزائر”.

وختم كلامه: “أعرف البلد، وأعرف اللاعبين وكنت مدربا لإتحاد العاصمة”.

يذكر أن إسم “كوربيس” إرتبط مجددا بفريق سوسطارة الذي يبحث عن خليفة للمدرب حمدي بعد فشل الاتفاق مع بادو زاكي.