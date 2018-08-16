“كوربيس” مُتفاجىء لإهتمام “موناكو” بـ”براهيمي”

وصف المُدرب الأسبق لإتحاد العاصمة “رولان كوربيس”، إهتمام نادي “موناكو” بخدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بـ”المُفاجىء”.

وصرّح التقني الفرنسي لإذاعة “RMC” قائلا :”يُمكن إعتبار إهتمام موناكو ببراهيمي بالمُفاجىء، ولكنه وفي نفس الوقت يبقى منطقيا لحاجتهم للخبرة”.

وواصل :”موناكو يمتلك تشكيلة مليئة بالشُبان، وهم بحاجة لأسماء لديها باع في المُنافسات الأوروبية لأجل تأطيرها وهو ماينطبق على براهيمي”.

وختم :”براهيمي ورغم أنه صغير في السن نسبيا، إلا أنه يبقى عنصرا ذا خبرة مُحترمة مع بورتو ومنتخب بلاده الجزائر”.