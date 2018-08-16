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“كوربيس” مُتفاجىء لإهتمام “موناكو” بـ”براهيمي”

الرياضة
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“كوربيس” مُتفاجىء لإهتمام “موناكو” بـ”براهيمي”
بقلم إسماعيل عشاش

وصف المُدرب الأسبق لإتحاد العاصمة “رولان كوربيس”، إهتمام نادي “موناكو” بخدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بـ”المُفاجىء”.

وصرّح التقني الفرنسي لإذاعة “RMC” قائلا :”يُمكن إعتبار إهتمام موناكو ببراهيمي بالمُفاجىء، ولكنه وفي نفس الوقت يبقى منطقيا لحاجتهم للخبرة”.

وواصل :”موناكو يمتلك تشكيلة مليئة بالشُبان، وهم بحاجة لأسماء لديها باع في المُنافسات الأوروبية لأجل تأطيرها وهو ماينطبق على براهيمي”.

وختم :”براهيمي ورغم أنه صغير في السن نسبيا، إلا أنه يبقى عنصرا ذا خبرة مُحترمة مع بورتو ومنتخب بلاده الجزائر”.


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