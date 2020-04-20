كوربيس: “هذا هو سرّ نجاح بلماضي”

كشف المدرب الفرنسي، “رولان كوربيس”، عن سر نجاح الناخب الوطني “جمال بلماضي”، الذي قاد الخضر للتتويج بكأس إفريقيا 2019.

وقال “كوربيس” في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول”: “جمال كلاعب كان مثالي، يأتي في الوقت للتدريبات، جدي للغاية ولا يدع شيء للمصادفة، وهو كلاعب أي مدرب يتمناه في فريقه”.

وأضاف: “لم يفاجئنِ الأمر بعد أن أصبح مدربا، فهو الآن يمنح اللاعبين أكثر من الرغبة في اللعب”.

وتابع: “الجميع شاهد أن لديه مجموعة متحدة وهذا هو سر نجاحه، فهو عرف كيف يكسب المجموعة، عندما تشاهد لاعبا بحجم سليماني على دكة البدلاء وهو سعيد بذلك تعرف أن بلماضي قوي جدا”.