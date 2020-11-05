كوربيس يُشيد بـ “بن العمري”

الرياضة
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كوربيس يُشيد بـ “بن العمري”
بقلم أمير بهلول

أشاد المدرب الفرنسي “رولان كوربيس”، بالنجم الجزائري “جمال بن العمري” الذي يصنع الحدث في فرنسا.

وقال “كوربيس” في تصريحات صحفية: “كان لدي الشرف أنني التقيت بـ “بن العمري” في الجزائر عندما كنت مدربا لإتحاد العاصمة”.

وأضاف: “هو شخص جيد للغاية ومحارب فوق أرضية الميدان”.

وتابع: “لم أتفاجئ بما قدمه من ليل، كما أنه من الصعب على لاعب من دون ريتم المباريات أن يقدم ذلك الأداء”.

وأردف: “عندما تشاهد لاعبا طوله 1.90 م يحارب من أجل كل كرة ولا يهاب أي شيء هو أمر رائع وجيد لفريقه”.

في حين ختم كلامه: “بالإضافة إلى كل هذا فلدي سرعة كبيرة بالرغم من حجمه، لذلك هو إضافة كبيرة لنادي ليون”.


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