كورتري البلجيكي يضم مسعودي بصفة نهائية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن، اليوم الإثنين، نادي كورتري البلجيكي، عن تفعيل بند إنتقال ، اللاعب الجزائري بلال مسعودي لغاية عام 2026.
وأعلن النادي البلجيكي، عبر موقعه الرسمي، عن تفعيل بند الشراء الخاص بصفقة إنتقاله معاراً من ناديه السابق شبيبة الساورة.
وأضاف المصدر، أن النادي إقتنع بمؤهلات اللاعب الجزائري، الذي تألق هذا الموسم في الدوري البلجيكي مع فريقه كورتري.
🤝 Billal Messaoudi komt definitief naar KVK
KV Kortrijk heeft de optie tot aankoop die voorzien was in de huurovereenkomst gelicht. De 24-jarige Algerijn tekent tot 2026.
Lees alle info hier ⤵️https://t.co/g7o5VzXqSG pic.twitter.com/tqiU68TAAT
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) May 31, 2022
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