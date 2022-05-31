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الرياضة

كورتري البلجيكي يضم مسعودي بصفة نهائية

بقلم فيصل زيان بوزيان
كورتري البلجيكي يضم مسعودي بصفة نهائية
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أعلن، اليوم الإثنين، نادي كورتري البلجيكي، عن تفعيل بند  إنتقال ، اللاعب الجزائري  بلال مسعودي لغاية عام 2026.

وأعلن النادي البلجيكي، عبر موقعه الرسمي، عن تفعيل بند الشراء الخاص بصفقة إنتقاله معاراً من ناديه السابق شبيبة الساورة.

وأضاف المصدر، أن النادي إقتنع بمؤهلات اللاعب الجزائري، الذي تألق هذا الموسم في الدوري البلجيكي مع فريقه كورتري.

رابط دائم : https://nhar.tv/8ALWF
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