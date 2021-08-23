إعــــلانات
الرياضة

كورتري البلجيكي يُعلن وصول قادري

بقلم حواز عبد النور
كورتري البلجيكي يُعلن وصول قادري
قادري في تجربة جديدة بالدوري البلجيكي
  • 446
  • 0

أعلن أمسية اليوم الإثنين فريق كورتري البلجيكي عن وصول اللاعب الجزائري “عبد القهار قادري”.

النادي البلجيكي نشر صورة لخريج مدرسة أتلتيك بارادو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق الحساب الصورة التي تُظهر قادري لحظة وصوله لمطار بروكسل ببلجيكا بعبارة:”لقد هبط قادري”.

وكان نادي أتلتيك بارادو قد أعلن الأسبوع الماضي عن التحاق متوسط ميدانه بنادي كورتري البلجيكي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975938
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات