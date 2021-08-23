كورتري البلجيكي يُعلن وصول قادري

أعلن أمسية اليوم الإثنين فريق كورتري البلجيكي عن وصول اللاعب الجزائري “عبد القهار قادري”.

النادي البلجيكي نشر صورة لخريج مدرسة أتلتيك بارادو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق الحساب الصورة التي تُظهر قادري لحظة وصوله لمطار بروكسل ببلجيكا بعبارة:”لقد هبط قادري”.

وكان نادي أتلتيك بارادو قد أعلن الأسبوع الماضي عن التحاق متوسط ميدانه بنادي كورتري البلجيكي.