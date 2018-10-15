كورتل: كل من يتجاوز الخطوط الحمراء وحدود القانون يتحمل المسؤولية 

قال عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لقناة “النهار”، أن مجمع “النهار” أخذ على عاتقه عبئ الشكوى والدعوى القضائية.

مشيرا إلى أنه من حق مجمع النهار أن يتأسس كطرف مدني وضحية في هذه القضية.

وأضاف ذات المتحدث في إتصال “بالنهار”، أنه من يسير القانون يستعد لمجابهته خاصة السب والإبتزاز.

لأن مجمع “النهار” طلب إحترام القانون، خاصة وأنه لا نعرف من يقف وراء هذه المعاملات.

مؤكدا أن نشر الاشاعات يستهدف رجال المال والساسة والشخصيات العمومية التي تستهوي المواطنين والكل يؤمن بهذه الإشاعات.

وفتح المواقع الإلكترونية ونشر الإشاعة هي طريقة سهلة للربح السريع بدون دفتر وسجل تجاري عن طريق الإبتزاز لجلب الأموال.

مضيفا أنه كل من يتجاوز الخطوط الحمراء وحدود القانون يتحمل المسؤولية، لأنه عادة ما يتقدم المتهمون باكيين ونادمين.

مهما كانت الطريقة هناك طرق اخرى سليمة لمحاربة أشخاص يسيؤون لاشخاص اخرين ضنا انهم يعيشون في بلدان اجنبية.

هي طريقة للفرار غير انها جرائم، وهناك من يتوسط من أجل تفادي نشر الفضيحة وأخذ الأموال يأخذون نصيبهم ويمنحون نصيب للجهة الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، أكد كورتل أن منع السفر عن طريق إجراء قضائي وفي الدستور كل إجراء يمس الحريات يكون بحكم قضائي.

خاصة وأن هناك العديد من الأشخاص يجهلون الأمر والعقوبات المترتبة عن هذه الجريمة والقانون الجزائري يعاقب عليها.

مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو ارادة وعزيمة للجهات العليا لوقف مسلسل الإبتزاز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص.