كورتل: “ولد عباس كان يقدم الإعانات بالملايير ويأخذها بإسم جمعيته”

قال المستشار القانوني لقناة “النهار” حفيظ كورتل، أن جمال ولد عباس كان يتخفى وراء الحصانة البرلمانية التي منحت له.

مضيفا أن ملف جمال ولد عباس يعود إلى فترة توليه منصب وزير التضامن منذ 17 سنة.

مشيرا إلى أن الوزيرة التي تولت المنصب بعد ولد عباس قدمت شكوى لدى الديوان الوطني لقمع الفساد.

لأن جمال ولد عباس كان يقدم إعانات مالية تحت ظل التضامن إلى الجمعيات وكان يرأس جمعيتين ريفيتين هو من يقدم الإعانة وهو من يستلمها.

مضيفا أن جمال ولد عباس كان يستعمل أمين الخزينة ورئيس الديوان “الخالدي بوشناق” الموقوف بسجن الحراش

من أجل الإمضاء على مئات الملايير