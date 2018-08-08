كورتوا يجتاز غداً الفحص الطبي تمهيدا لتوقيعه في الملكي !

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إتفاقه مع إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لإتمام تعاقده مع الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا.

ونشر الملكي بيانا على موقعه الرسمي، أكد فيه أن أفضل حارس في كأس العالم 2018 الماضية سيوقع لـ6 مواسم كاملة.

وحسب ذات المنشور فإن اللاعب ماركو كوفاسيتش، يدمج في الصفقة كإعارة للنادي اللندني لمدة موسم واحد فقط.

وسيجتاز كورتوا، غدا الخميس، الفحص الطبي قبل تقديمه مساءا في المنصة الشرفية لملعب سانتياغة بيرنابيو.