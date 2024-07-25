كورتين مارتينز:”المفاوضات مع رابحي جرت بسرعة وتدريب الشباب يهمني”

إعترف المدرب الجديد لنادي شباب بلوزداد، كورتين مارتينز، بأنه كان يستهدف تدريب النادي، لأنه كان ضمن دائرة إهتماماته رغم تلقيه إتصالات من أندية أخرى.

وفي حواره مع خلية الإعلام التابعة لنادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، صرح المدرب مارتينز:”المفاوضات مع رابحي جرت بسرعة، وصحيح أنني كنت على إتصال مع فريقين، وعند تواصلي مع شباب بلوزداد، قررت قبول العرض، لأنه الفريق الذي كنت قد تابعته الموسم الماضي، ويعجبني الفريق لأنه يمتلك تعداد جيد”.

وأضاف المتحدث:”المفاوضات جرت بسرعة لأن تدريب نادي كشباب بلوزداد يهمني، لأنه يستهدف دوما الفوز بالألقاب، والأمر بسيط ونعلمه جميعا هو هذا النوع من الأندية، يجب التتويج بالألقاب لجعل كل من الأنصار والمسيرين سعداء، وهذا ماسنحاول القيام به الموسم المقبل”.