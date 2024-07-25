كورتين مارتينز:”هذا هو طاقمي الفني الخاص في شباب بلوزداد”

كشف مدرب شباب بلوزداد، كورتين مارتينز، عن طاقمه التدريبي الخاص في النادي، الذي سيعمل معه الموسم المقبل.

وفي حواره مع خلية الإعلام التابعة لنادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، صرح المدرب مارتينز:”المدرب المساعد سيكون محمد آيت وهاب، ومدرب مساعد آخر عزالدين رحيم، والمحضر البدني خليل الذي سبق لي أن عملت معه في نادي أتلتيك بارادو، ومدرب الحراس نسيم أوسرير الذي شغل هذا المنصب منذ عدة سنوات”.

وتابع المدرب الفرنسي:”طموحي مع نادي شباب بلوزداد، هو القدرة على اللعب على مستوى عالي والتتويج بالألقاب، والبداية ستكون بالعمل على إسترجاع لقب البطولة”.

وأوضح المدرب مارتينز:”أعتقد أن المنافسة ستشتد الموسم المقبل على لقب البطولة، لأن العديد من الأندية تستهدف التتويج به، وسنعمل جاهدا لتحقيق أهدافنا”.