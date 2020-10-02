كوردي مجدي: “تعرضت للظلم في تونس وطالبوني بتغيير الجنسية”

كشف المدرب الجزائري كوردي مجدي عن العراقيل التي تعرض لها في تونس، بسبب عدم حيازته على شهادة التدريب “كاف برو”، و “UEFA برو”.

وتحدث كوردي مجدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن العراقيل التي يواجهها من الإتحاد التونسي لكرة القدم قائلا:

“أنا أمتلك شهادت كاف”أ” لكن الإتحاد التونسي رفض منحي الإجازة من أجل التدريب.. للأسف هناك مشاكل يتعرض لها المدرب الجزائري في الخارج”.

وأضاف: “كانت لدي اتصالات مع 3 أندية في تونس، واتجهت للمديرية الفنية في تونس للاستقسار حول المتطلبات اللازمة للشروع في العمل وأعلموني أنه يجب أن أحوز على شهادت كاف برو، و UEFA برو”.

وتابع: “بعدها أعلموني أنه بإمكاني تغيير الجنسية من أجل السماح لي بالتدريب في تونس بشهادة كاف “أ”،

وأكد كوردي مجدي أن الإتحاد التونسي أبدى امتعاضه من الشكوى التي أودعتها الفاف ضد الإتحاد التونسي بخصوص اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون بقوة في تونس.

وقال: ” لقد حدثوني في تونس عن قضية الزلفاني الذي حرم من التدريب في شبيبة القبائل بسبب شهادة الكاف أ، والتي هي مفروضة حتى على المدربين الجزائريين”.

وإختتم حديثه قائلا: “شعرت أن هناك” سياسة الكيل بمكيالين، حيث يسمح للمدريبن التونسيين التدريب بشهادت كاف”أ” في حين يتم فرض شهادت كاف برو على المدرب الجزائري.”

“من غير المعقول أن مدربيين جزائريين كبار على غرار رابح سعدان وبوعلام شارف الذين يملكون شهادت “كاف أ” لا يمكنهم التدريب في تونس”.