كورسيكا لينيا: المبيعات مفتوحة للجزائر حتى جوان

استأنفت شركة الشحن الفرنسية كورسيكا لينيا رحلاتها مع الجزائر في 9 نوفمبر. مباشرة بعد استئناف الشركة الوطنية للنقل البحري بين الجزائر ومرسيليا في 1 نوفمبر.

وكشفت الشركة الوطنية للنقل البحري، الاثنين 27 ديسمبر، عن برنامج رحلاتها بين الجزائر وفرنسا للفترة من 1 جانفي إلى 31 ماي.

في الوقت الحالي، يظل البرنامج الجزئي ساريًا، حيث من المقرر فقط رحلة عودة واحدة بين الجزائر العاصمة ومرسيليا كل أسبوع.

من جهتها، أعلنت كورسيكا لينيا الجزائر، أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، فتح أبواب الرحلات البحرية حتى 1 جوان 2022.

بالنسبة لهذه المعابر، تقوم شركة الشحن عادة بتعبئة سفينتها دانييل كازانوفا القادرة على استيعاب 2400 راكب.

ومنذ 6 ديسمبر، يتعين على المسافرين الذين يدخلون الجزائر ويغادرونها عن طريق البحر تقديم دليل على التطعيم من أجل السفر. في الجزائر، تصريح التطعيم مطلوب فقط للرحلات البحرية.

وأشار موقع visa et voyage على عكس المخاوف التي عبر عنها مستخدمو الإنترنت على الشبكات الاجتماعية. فإن المؤشرات مواتية إلى حد ما لاستمرار الافتتاح الجزئي الساري منذ 1 جوان.

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