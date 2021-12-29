كورسيكا لينيا: المبيعات مفتوحة للجزائر حتى جوان
استأنفت شركة الشحن الفرنسية كورسيكا لينيا رحلاتها مع الجزائر في 9 نوفمبر. مباشرة بعد استئناف الشركة الوطنية للنقل البحري بين الجزائر ومرسيليا في 1 نوفمبر.
وكشفت الشركة الوطنية للنقل البحري، الاثنين 27 ديسمبر، عن برنامج رحلاتها بين الجزائر وفرنسا للفترة من 1 جانفي إلى 31 ماي.
في الوقت الحالي، يظل البرنامج الجزئي ساريًا، حيث من المقرر فقط رحلة عودة واحدة بين الجزائر العاصمة ومرسيليا كل أسبوع.
من جهتها، أعلنت كورسيكا لينيا الجزائر، أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، فتح أبواب الرحلات البحرية حتى 1 جوان 2022.
بالنسبة لهذه المعابر، تقوم شركة الشحن عادة بتعبئة سفينتها دانييل كازانوفا القادرة على استيعاب 2400 راكب.
ومنذ 6 ديسمبر، يتعين على المسافرين الذين يدخلون الجزائر ويغادرونها عن طريق البحر تقديم دليل على التطعيم من أجل السفر. في الجزائر، تصريح التطعيم مطلوب فقط للرحلات البحرية.
وأشار موقع visa et voyage على عكس المخاوف التي عبر عنها مستخدمو الإنترنت على الشبكات الاجتماعية. فإن المؤشرات مواتية إلى حد ما لاستمرار الافتتاح الجزئي الساري منذ 1 جوان.
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استؤنفت الرحلات البحرية بين الجزائر وأوروبا في نهاية أكتوبر بعد فترة طويلة من التعليق. حيث استأنفت العبارات الجزائرية خدماتها لأول مرة إلى إسبانيا في 21 أكتوبر ثم إلى فرنسا في 1 نوفمبر.
بموجب المعاملة بالمثل، سُمح لشركات الشحن الأجنبية بتشغيل المعابر إلى الجزائر. وهكذا، في إسبانيا، استأنفت Balearia و Transmediterranea خدماتهما على التوالي من فالنسيا والميريا إلى مستغانم ووهران والغزوات.
من فرنسا، تشغل Corsica Linea المعابر إلى الجزائر. بدأت عمليات الشركة الفرنسية في 9 نوفمبر. رحلة واحدة في الأسبوع المجدولة كل يوم ثلاثاء موجودة في البرنامج. التذاكر معروضة للبيع لشهري نوفمبر وديسمبر.
وحسب موقعvisa et voyage أعلنت شركة كورسيكا لينيا يوم الاثنين 22 نوفمبر عن فتح بيع معابرها لشهر جانفي.
فعلى موقع الشركة على الإنترنت، يتم تقديم رحلة ذهاب فقط بدون سيارة من 137 أورو على متن دانييلي كازانوفا.
لرحلة في اتجاه واحد بالسيارة، عليك أن تنفق من 228 أورو. هذه الأسعار هي تلك الخاصة بالعبارات يوم الثلاثاء 4 جانفي 2022.
ويأتي إعلان كورسيكا لينيا بعد أيام قليلة من إعلان شركة عبارات الجزائر التي كشفت عن برنامجها للعبور لشهري ديسمبر وجانفي.
في هذا المجال من الخدمات بين الجزائر وفرنسا، تتنافس الشركتان. هذه فرصة أخرى للجزائريين الذين يعيشون في فرنسا والذين يكافحون من أجل العثور على مقاعد في 48 رحلة في البرنامج. خاصة وأن الأسعار التي تفرضها شركات الطيران مرتفعة للغاية.