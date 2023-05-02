كورسيكا لينيا.. تعزيز برنامج الرحلات

قامت الشركة الفرنسية للنقل البحري، بتعزيز الرحلات من مرسيليا إلى بجاية هذا الصيف. وذلك من أجل تلبية الطلب المرتفع المنتظر من طرف أبناء الجالية.

كما توفر الشركة الفرنسية للنقل البحري، رحلات كل أسبوعين بين مرسيليا وسكيكدة. في حين، واعتبارًا من 17 جوان، ستوفر Corsica Linea لزبائنها رحلة واحدة في الأسبوع بين مرسيليا وسكيكدة.

في حين، استأنف الشركة الفرنسية للنقل البحري اعتبارًا من أمس الاثنين، رحلاتها من مرسيليا إلى ميناء بجاية. وأعلنت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها ستزيد عددها عبورها إلى بجاية من مرسيليا خلال هذا الصيف.

كما ستقوم Corisca Linea بتشغيل ضعف عدد الرحلات بين ميناء مرسيليا وميناء بجاية. وهذا اعتبارًا من 21 جوان 2023 بتوفير رحلتين أسبوعيا وفقا لبرنامج هذا الصيف المنشور على موقعها على الإنترنت.

وستقوم شركة Corisca Linea بتشغيلها بين مرسيليا وبجاية على متن باخرة. le Paglia Orba واعتبارا من 21 جوان 2023، ستقوم شركة النقل البحري الفرنسية بتشغيل الباقي عبر باخرة Jean Nicoli.

وكانت الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين، قد أعلنت بتاريخ 9 فيفري، عن برنامج الرحلات البحرية بين فرنسا والجزائر لصيف 2023. وهو برنامج يمتد من 1 أفريل إلى 19 سبتمبر 2023، حيث ستوفر الشركة رحلات من مرسيليا إلى الجزائر. بمعدل رحلة واحدة ذهابًا وإيابًا في الأسبوع، مبرمجة كل يوم ثلاثاء.

كما ستعزز الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين برنامج رحلاتها نحو ميناء الجزائر. ليصل اعتبارا من 20 جوان 2023، ثلاث رحلات في الأسبوع، أيام الأحد، الثلاثاء والجمعة.