كورسي: “بن ناصر يملك الإمكانيات والموهبة ليكون لاعبا كبيرا”

كشف رئيس نادي امبولي الإيطالي، فابريزيو كورسي، أنه يتابع دائما لاعبه السابق إسماعيل بن ناصر، مبديا ثقته في قدرته على التألق أكثر مستقبلا.

وصرح كورسي، لموقع “توتو سبور” الإيطالي: “ندعم دائما لاعبيا، حتى في حال مغادرتهم إمبولي، ومن الممتع دائما متابعة مبارياتهم”.

وأضاف بخصوص بن ناصر: “إنه يقدم أداءً جيدا، وأنا متأكد من قدرته على التطور أكثر، لديه الإمكانيات والموهبة، ليكون لاعب كبير في منصبه”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، غادر نادي إمبولي الإيطالي، الصيف المنصرم، ليلتحق بناديه الحالي آسي ميلان.