كورنتين: “طبّقنا كرة جميلة ما سمح لنا بتحقيق الفوز”

أثنى مدرب نادي بارادو، كورنتين مارتنيز، على أداء لاعبيه في مواجهة اتحاد بسكرة، وفوزهم العريض بخماسية كاملة.

وصرح كورنتين، عقب هذا الفوز، لتلفزيون “النهار”: “سجّلنا هدفين في وقت مُبكر، ما سمح لنا باكتساب الثقة”.

كما أضاف: “فريقنا كان منظماً فوق الميدان، خاض هذه المواجهة بكل جدية، وطبقنا كرة جميلة ما سمح لنا بتحقيق الفوز”.

وتابع المدرب كورنتين مارتنيز: “بالنسبة لتشكيلتنا التي تضم لاعبين شبان، قدمنا أداءً يبرز نضجا كبيرا لدى لاعبينا”.