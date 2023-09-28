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الرياضة

كورنتين مارتينز: “حققنا فوزا مستحقا أمام اتحاد العاصمة”

بقلم كريم تيغرمت
كورنتين مارتينز: “حققنا فوزا مستحقا أمام اتحاد العاصمة”
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أكد مدرب نادي بارادو، كورنتين مارتينز، أحقية فريقه في الفوز المسجل أمام اتحاد العاصمة، بهدف دون رد، مُشيدا في ذات الوقت بأداء لاعبيه.

وصرح كورنتين، لتلفزيون “النهار”: “طبقنا طريقة لعبنا المعتادة، وحققنا فوزا مستحقا بالنظر للفرص العديدة التي صنعناها”.

كما أضاف مدرب بارادو: “كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، لكن هدف واجد كان كافيا لتحقيق الفوز، ونحن سعداء بذلك”.

وتابع كورنتين مارتينز: “أهنئ لاعبينا الذين قدموا أداءً جيدا طيلة هذه المباراة، كانوا متحدين في الدفاع، وأحسنوا إخراج الكرة أيضا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/g8e4s
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