كورنتين مارتينز: “حققنا فوزا مستحقا أمام اتحاد العاصمة”

أكد مدرب نادي بارادو، كورنتين مارتينز، أحقية فريقه في الفوز المسجل أمام اتحاد العاصمة، بهدف دون رد، مُشيدا في ذات الوقت بأداء لاعبيه.

وصرح كورنتين، لتلفزيون “النهار”: “طبقنا طريقة لعبنا المعتادة، وحققنا فوزا مستحقا بالنظر للفرص العديدة التي صنعناها”.

كما أضاف مدرب بارادو: “كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، لكن هدف واجد كان كافيا لتحقيق الفوز، ونحن سعداء بذلك”.

وتابع كورنتين مارتينز: “أهنئ لاعبينا الذين قدموا أداءً جيدا طيلة هذه المباراة، كانوا متحدين في الدفاع، وأحسنوا إخراج الكرة أيضا”.