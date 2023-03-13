كورورنا في الجزائر: 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، لم تسجل أي حالة وفاة، خلال نفس الفترة، في الوقت الذي تماثل فيه 4 مرضى للشفاء. كما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات ليصبح 271.532 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182.829 متعافي. فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.