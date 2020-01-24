كورونا.. أزمة صحية إقتصادية وإنسانية عالمية

صار فيروس “كورونا”، بنوعه الجديد، هاجسًا عالميًا وخاصة بالنسبة لجمهرية الصين الشعبية.

هذا بعدما تعدى عدد الضحايا بين الشعب الصين بسبب هذا الفيروس القاتل، إلى 830 مصاب بالداء و26 قتيلًا.

كما أكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان ثاني حالتين لديهما، اليوم الجمعة.

وتم إكتشاف حالات في هونغ كونغ، ماكاو، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية، تايلاند، سنغافورة وفيتنام.

وكانت آخر إصابتين سجلتا في فرنسا، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الفرنسية، ، أنييس بوزين.

وإضافة إلى كل هذا وذاك، الوباء، إضطر الصين لغلق العديد من الأماكن السياحية منها “ديزني لاند” ومناطق من “السور العظيم”، الأمر الذي سيأثر على إقتصاد البلاد، دون شكل.

كما بات أزيد من 33 مليون مواطن صيني محاصرين في 10 مدن، أكبرها مقاطعة ووهان، مركز المرض، بسب منع الدخول والخروج منها.

وكل هذا يدخل ضمن حالة التأهب التي أعلنتها الحكومة الصينية.