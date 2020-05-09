كورونا.. أزيد من مليون و 400 ألف حالة شفاء سجلت عبر دول العالم

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا بالعالم أزيد من مليون و400 ألف حالة شفاء.

كشفت، اليوم السبت احصائيات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد المتعافين بالعالم من فيروس كورونا تجاوز المليون و400 ألف.

وأشارت الوكالة أن عدد المصابين بالفيروس بالعالم بلغ ازيد من الأربعة ملايين.

وحسب ذات الوكالة فإن دول العالم سجلت أكثر من 275 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا لوحدها 346 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، لترتفع الحصيلة الاجمالية لوفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 31 ألف و 587 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات بالوباء في الولايات المتحدة الأمريكية 1584 وفاة بكورونا لترتفع الحصيلة فيها إلى 78 ألف و 639 حالة وفاة.