كورونا.. أطباء يتلقّون أجورا للتطعيم بلقاح مزيّف

شهدت اليونان، عملية احتيال تورط فيها أطباء يتلقون أجورا من مناهضي التطعيم مقابل محلول ملحي يحاكي لقاح كورونا. ومع ذلك يقوم الأطباء بحقن هؤلاء بلقاحات حقيقية، حسبما أفادت وسائل إعلام.

كما أوضح موقع “مير-24” الإخباري الروسي، أن مناهضي التطعيم كانوا يدفعون للأطباء 400 يورو مقابل حقن “لقاح كورونا” الزائف لهم. وحسب الموقع فإن بعض الأطباء كانوا يتلقون أجرا، لكنهم مع ذلك يحقنون المراجعين اللقاح الحقيقي بدلا عن الماء المملح.

واشترطت اليونان، على مواطنيها غير المطعمين أن يخضعوا لفحص كورونا مرتين في الأسبوع. لكن هناك أماكن في البلاد لا يمكن الوصول إليها سوى لحملة شهادة توثق تلقي صاحبها التطعيم ضد كورونا.

كما سجلت اليونان 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة فيها أوائل العام الماضي. وحسب إحصاءات السلطات الصحية اليونانية فقد تم تسجيل 52 حالة وفاة بالفيروس. ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 15990 من بين 747595 إصابة بكوفيد-19.

وتعد اليونان من بين الدول التي سجلت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي بنسبة الحاصلين على اللقاح، إذ تبلغ نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها نحو 60.5 في المئة. كما أفادت محطة التلفزيون اليوناني العام بأن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة لشخص تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا. وذكر التلفزيون أن مسنا، يبلغ من العمر 77 عاما، توفي في وحدة العناية المركزة بمستشفى زاكينثوس، ليلة الأحد. وقال القناة التلفزيونية في إفادتها أن “الرجل سبق وأن تم تطعيمه، لكن مناعته ضعفت بسبب مرض كامن خطير للغاية”. “وبسببه تلقى، وفقا للمعلومات الواردة من المستشفى، أدوية فعالة تؤثر بشكل كبير على فعالية اللقاح”.

وكان، نيكوس كارافيلوس، مدير وحدة العناية المركزة الثانية في مستشفى بابانيكولاو في مدينة سالونيكي، قد أبلغ عن أول حالة وفاة لمريض تم تطعيمه بالكامل. ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة ، واصفا الحادثة بأنها استثنائية.

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