كورونا.. أكثر من 10 ملايين إصابة والمغرب في الصدارة

بلغ عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في افريقيا 10 ملايين و 245 ألف و90 حالة بعد ظهر يوم الجمعة. كما أوضحت هذه الوكالة الافريقية المختصة التابعة للاتحاد الافريقي أن عدد الوفيات في القارة بلغ 233.203 حالات. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 9 ملايين و 153 ألف و 863 حالة لحد اليوم.

في حين أشار المركز إلى أن جنوب افريقيا و المغرب وتونس واثيوبيا هي من بين الدول التي بها أكثر الاصابات. وسجلت جنوب افريقيا العدد الاكبر في افريقيا من حيث الاصابات بـ 3 ملايين و 546 ألف و 808 حالات. تليها المغرب بـ 898ر025ر1 حالة حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

وفيما يخص عدد الحالات فإن جنب القارة الافريقية هي المنطقة الاكثر تضررا متبوعة بالمناطق الشمالية والشرقية. في حين تعد منطقة وسط افريقيا المنطقة الاقل تضررا حسب المركز الافريقي للسيطرة على الامراض و الوقاية منها.

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وتفاجأ المواطنون المغاربة على مدار الأيام القليلة الماضية باختفاء بعض الأدوية من الصيدليات دون سابق إشعار.

وحسب موقع “نون بريس” المغربي، تدخل هذه الأدوية في علاج الأمراض المتعلقة بالسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية. إضافة إلى تلك التي تُستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

وجاب المواطنون المغاربة مختلف الصيديلات بمدنهم دون أن يتمكنوا من إيجاد الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كوفيد-19، وأمراض الإنفلونزا.

وسخر المحامي والنقيب السابق، محمد زيان في تصريح لذات الموقع الإخباري، من عدم قدرة وزارة الصحة المغربية. على توفير الأدوية للمواطنين بجميع صيدليات المملكة. خصوصا المتعلقة بالبروتوكول العلاجي لكوفيد-19، في ظل الموجة الثالثة التي يشهدها المغرب مع انتشار متحور “أوميكرون”.