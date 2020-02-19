كورونا.. أكثر من 2000 وفاة و75 ألف مصاب

إرتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من ألفي حالة وفاة على مستوى العالم، في آخر 24 ساعة.

وهذا بعدما سجلت هيئة الصحة في مقاطعة “هوبي” الصينية 132 حالة وفاة جديد، أمس الثلاثاء.

لترفع الإحصاءات الجديدة عدد الوفيات في هوبي وحدها، المعروفة بأنها بؤرة ظهور وتفشي المرض، إلى 1921.

وعلى مستوى الصين، بلغ عدد الوفيات 2000 حالة على الأقل، فيما وصل العدد الإجمالي للضحايا في العالم 2006، حيث توجد حالة وفاة في كل من هونغ كونغ، تايوان، اليابان، الفلبين، فرنسا وإيران.

وأكدت السلطات في مقاطعة “هوبي” حدوث 1693 حالة إصابة أخرى بالفيروس، يوم أمس، ليصبح إجمالي الحالات فيها 61682 حالة.

في حين، عالميًا، تجاوزت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 75121 حالة، غالبيتهم من الصين.

وتم نقل 43471 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، من بينهم 1957 مصابًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، مضيفة أنّه 9128 مريضًا تماثلوا للشفاء.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.